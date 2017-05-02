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На МКАД лихач во время погони врезался в столб, спасатели извлекли из салона водителя и ежа

02.05.2017 - 21:31

Новости Беларуси. В Минске продолжают выяснять подробности громкого ДТП. Авария произошла на пересечение проспекта Независимости и МКАД.

Поздно вечером молодой водитель уходил от преследования ГАИ, не справился с управлением и влетел в столб.

Кроме него в автомобиле находилась девушка, которая самостоятельно выбралась из машины. А вот виновника ДТП пришлось освобождать при помощи специнструмента.

Александр Попко, официальный представитель МГУ МЧС:
Буквально через несколько минут спасатели прибыли к месту происшествия, вырезали молодого человека, который находился за рулем и в полуобморочном состоянии с тяжелыми травмами он был доставлен в больницу скорой помощи. По внешним признакам предположительно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасателям удалось вызволить из автомобиля еще одного пассажира.

Под сиденьем они нашли ежика, который, к слову, не пострадал. Его выпустили на волю.

Еще одно громкое ДТП произошло в Минске (подробнее здесь). Инспектор всеми силами пытался остановить нарушителя:

зацепившись за дверь, сотрудник ГАИ проехал около 400 метров.

Водитель оказался сильно пьян. Когда его попросили предъявить документы, он резко начал движение. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД лихач во время погони врезался в столб, спасатели извлекли из салона водителя и ежа
На МКАД лихач во время погони врезался в столб, спасатели извлекли из салона водителя и ежа
Фото. На МКАД лихач во время погони врезался в столб, спасатели извлекли из салона водителя и ежа

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