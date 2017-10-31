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Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии

31.10.2017 - 23:21

Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом на Минской кольцевой. Утром 31 октября на выезде с улицы Чижевских большегруз сбил участников мелкого ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобилисты осматривали повреждения Opel и Mazda, когда на них наехала фура.

В результате один водитель скончался на месте, второго отвезли в больницу.

Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД:
Установлено, что водитель грузовой автомашины находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование в его крови показало чуть более 1 промилле алкоголя. Управлением Следственного комитета по Минску

возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фото. Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фото. Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фото. Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фото. Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фото. Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии

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