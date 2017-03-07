На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея

Новости Беларуси. Как разыскали экспонаты, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Приходилось ли обращаться к помощи каких-нибудь экспертов в разных областях? В области моды? Или транспорта?

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

С транспортниками мы сотрудничали. Когда начался процесс работы, мы обратились, как раз-таки, к трамвайщикам. Почему? Потому что трамвай – это самый близкий транспорт к конке. И, по большому счёту, первые трамвайные вагоны, в какой-то мере, напоминали коночные вагоны. И они оказали нам значительную поддержку и помощь. Нам рельс один дали, как раз-таки, коночный – у них, потому что, в экспозиции есть – мы подсмотрели уже фирму-производителя, а дальше нам уже повезло.

Один рельс мы выкопали в Минске на улице Запорожской, она использовалась, как штанга для привязки бельевых шнуров.



Но мы решили, что для музея она будет полезнее, чем там. Один мы нашли тоже совершенно случайно, разбирая археологические находки – её строители уже в мусор сгребли и оставили, а нам он пригодился.

Это – рельсы демидовских сталелитейных заводов.

И они же адресовали и к архивистам, потому что они у них в своё время заказывали справку под свою экспозицию, которая так и не реализована. Историческую справку и перечень документов, которые есть по истории минской конки.