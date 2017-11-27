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На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси

27.11.2017 - 11:41

Новости Беларуси. И яркая предпраздничная новость. На Октябрьской площади Минска сегодня начнёт расти главная ёлка Беларуси. Традиционно она достигнет высоты в тридцать четыре метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украсят ее светодинамические панели и снежинки. Планируется, что в этом году минчан и гостей столицы примут и новые  площадки: в парке имени Уго Чавеса в Каменной Горке и на улице Карвата.

Проспекты Минска также украсят световыми конструкциями и объемными инсталляциями. Все новогодние елки установят в Минске до пятнадцатого декабря.

На Октябрьской площади Минска 27 ноября начнут монтаж главной ёлки Беларуси

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