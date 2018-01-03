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На Октябрьской площади на месте снесенного здания музея ВОВ построят многофункциональный комплекс в стиле постмодернизма

03.01.2018 - 23:16

Новости Беларуси. На месте снесенного здания музея Великой Отечественной войны на Октябрьской площади – многофункциональный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект будущего здания презентовали архитекторы. Здесь разместятся штаб-квартиры крупных компаний, в торговых точках будут представлены эксклюзивные часы, ювелирные изделия, модная одежда и аксессуары. Будет подземный паркинг и дополнительная двухуровневая стоянка – во дворе.

Максим Кривлёнок, архитектор:
Поскольку эта площадь общественная, то логичнее здесь располагать объекты с общественными функциями, но очень осторожно, потому что трафик достаточно сосредоточен, не хватает парковочных мест. Любой объект, который будет предложен, должен проходить серьёзную оценку градостроительную и функциональную.  

По задумке архитекторов, здание в стиле постмодернизма должно вписаться в исторически сложившуюся застройку. 

На Октябрьской площади на месте снесенного здания музея ВОВ построят многофункциональный комплекс в стиле постмодернизма

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