новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На Октябрьской площади прошла акция протеста против учений «Запад-2017»

08.09.2017 - 20:26

Новости Беларуси. Как обычно малочисленная и бессмысленная акция оппозиции. После летних каникул учебный год начался у борцов с военными учениями. На фоне европейских заявлений о безопасности маневров «Запад 2017» совсем небольшая группа людей все же пытается нагнетать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, предстоящее совместное белорусско-российское учение пройдет с 14 по 20 сентября.

Оно будет максимально открытым для общественности. Кроме военных атташе, аккредитованных в Беларуси, только от НАТО наблюдать за ним будут три офицера. По данным МИД нашей страны, на данный момент более 250 иностранных журналистов получили разрешения на работу на этом учении.

На Октябрьской площади прошла акция протеста против учений «Запад-2017»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во время предвыборного выступления Меркель неизвестные закидали ее помидорами
Во время предвыборного выступления Меркель неизвестные закидали ее помидорами
В Австралии протестующие таксисты заблокировали подъезды к аэропорту Мельбурна: видеофакт
В Австралии протестующие таксисты заблокировали подъезды к аэропорту Мельбурна: видеофакт
В США протестующие снесли памятник войскам конфедерации
В США протестующие снесли памятник войскам конфедерации
В результате отключения электро- и водоснабжения жители Киева заблокировали участок Харьковского шоссе
В результате отключения электро- и водоснабжения жители Киева заблокировали участок Харьковского шоссе
В США после акции протеста задержали 155 человек
В США после акции протеста задержали 155 человек
Акция протеста против судебной реформы в Польше: задержаны более 30 человек
Акция протеста против судебной реформы в Польше: задержаны более 30 человек
В бельгийской столице проходит акция протеста против терроризма
В бельгийской столице проходит акция протеста против терроризма
Греция без новостей и паромного сообщения: в стране бастуют журналисты и моряки
Греция без новостей и паромного сообщения: в стране бастуют журналисты и моряки
Все новости по теме Акции протеста
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru