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На Партизанском на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали

03.04.2017 - 22:01

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте грузовик снес световую мачту. 

Столб упал на другой проезжавший большегруз и перегородил часть дороги, 

что спровоцировало огромную пробку в сторону центра. 

ДТП произошло в разгар часа пик, когда автомобилисты возвращались в центр из промышленной части города. В этой стороне Минска грузовики – частые гости. Однако два большегруза почти в одно время, как участники одного ДТП – это странное совпадение даже для местных дорог. 

Сначала один грузовик, потеряв управление, въезжает в опору уличного освещения. 

Та, накренившись, еще какое-то время держится на весу и через считанные минуты угождает аккурат в другой грузовик. Как результат – многокилометровая пробка, искореженный транспорт и поврежденный столб. Благо, из участников аварии никто не пострадал. Последствия ДТП быстро ликвидировали. Причины устанавливаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Костюк, инспектор ГАИ Заводского района:
Зацепил опору, которая ведет линии электропередач движения троллейбуса. Опора упала, а вторая, которую повредили, повредила идущий за этим МАЗ-ом второй МАЗ.

На Партизанском на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали
На Партизанском проспекте на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали
Фото. На Партизанском проспекте на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали
На Партизанском проспекте на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали
Фото. На Партизанском проспекте на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали
На Партизанском проспекте на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали
Фото. На Партизанском проспекте на МАЗ упала световая мачта, сбитая вторым МАЗ-ом. Водители не пострадали

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