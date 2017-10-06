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На перекрестке Сурганова и Черного троллейбус сбил пьяного пешехода: мужчина с тяжелыми травмами в больнице

06.10.2017 - 22:30

Новости Беларуси. ДТП с участием нетрезвого пешехода произошло в Минске. На перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Черного 39-летний мужчина переходил проезжую часть на красный сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель троллейбуса не заметил человека и сбил его.

С тяжелыми травмами потерпевшего доставили в больницу скорой помощи.

Роман Лашкевич, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
ДТП произошло 6 октября около 12 часов дня на перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Черного. Пешеход в состоянии алкогольного опьянения переходил улицу на красный сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу, в результате чего троллейбус совершил наезд. Пешеход с тяжкими телесными повреждениями доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

На перекрестке Сурганова и Черного троллейбус сбил пьяного пешехода: мужчина с тяжелыми травмами в больнице

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