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На перекрестке Ульяновская–Ленина в Минске обозначили поворот прямо на трамвайных путях

18.05.2017 - 23:52

Новости Беларуси. Разъехаться на одном из оживленных перекрестков Минска теперь стало проще.

Григорий Азаренок, СТВ:
Дела дорожные. На перекрестке Ульяновская–Ленина изменили разметку.

Раньше здесь частенько случались аварии, при повороте машинам попросту не хватало места.

Теперь со стороны Первомайской в направлении Ленина прямо на трамвайных путях обозначили левый поворот.

В ГАИ отметили, что проехать этот перекресток теперь стало значительно быстрее и безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На перекрестке Ульяновская–Ленина в Минске обозначили поворот прямо на трамвайных путях

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