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На пересечении улиц Ташкентской и Голодеда появился самый большой мобильный каток

08.12.2017 - 22:08

Новости Беларуси. Все на каток. В Заводском районе открыли зимний спортивный сезон на коньках. На пересечении улиц Ташкентской и Голодеда появился самый большой мобильный каток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площадке показательные выступления провели фигуристы и хоккеисты. Площадь катка вблизи «Чижовка-Арены» – больше четырёх тысяч квадратных метров. Лёд здесь замораживали с помощью специального оборудования. 

На мобильном катке «Чижовка» найдётся место и детям, и взрослым. А тех, кто ещё не умеет кататься на коньках, научат инструкторы.


 

На пересечении улиц Ташкентской и Голодеда появился самый большой мобильный каток

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