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На пешеходном переходе в Минске сбили Ядвигу Поплавскую

16.01.2018 - 16:03

Новости Беларуси. Народную артистку Беларуси Ядвигу Поплавскую сбила машина.

Как сообщает kp.by, авария произошла 15 января вечером. Артистка переходила дорогу по нерегулируемому освещенному пешеходному переходу.

Ядвига Поплавская находится в медучреждении. У нее перелом ноги.

Ядвига Поплавская (в комментарии kp.by):
Две машины стояли и ждали, когда я перейду, а третья не остановилась и сбила меня...

По словам певицы, она всегда переходила проезжую часть в этом месте с опаской.

Ядвига Константиновна хотела бы, чтобы на этом переходе установили светофор.

Артистка поблагодарила тех, кто помог ей на месте аварии и вызвал экстренные службы.

В жизни Ядвиги Константиновны и всей страны год назад произошло горе. Скончался Народный артист Беларуси Александр Тиханович.

Ядвига Поплавская: «У меня нет ещё ощущения того, что Саши нет рядом. Вот, он уехал куда-то…» (читать далее).

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