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На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин

24.01.2018 - 17:38

Новости Беларуси. Станцию по заморозке скважин возводят на площадке Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Крупные проекты реализуют сейчас в Любанским районе с участием российского инвестора. Активное строительство началось в 2017 году.

К его участию сейчас привлечены немецкая компания, которая, собственно, и поставит первый стволопроходческий комплекс. 

А пока специалисты опробируют заморозку скважин: это делается для того, чтобы в шахты не попадала вода. Температуру там опустят до минус 35-ти. 


 

На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин

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