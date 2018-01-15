﻿ На подаренный миллион рублей завершат строительство садика в Фаниполе. Лукашенко поздравил тружеников с 80-летием области | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На подаренный миллион рублей завершат строительство садика в Фаниполе. Лукашенко поздравил тружеников с 80-летием области

15.01.2018 - 17:52

Новости Беларуси. За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Минской области Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду тружеников этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вручены медали и почетные звания.

Всего в списке награжденных около десятка человек. В праздничном указе и подарок на миллион рублей. Такая сумма будет направлена из средств резервного фонда Президента на завершение в 2018 году строительства детского дошкольного учреждения в Фаниполе.

На подаренный миллион рублей завершат строительство садика в Фаниполе. Лукашенко поздравил тружеников с 80-летием области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

С 1938 года губернии сменились областями. Торжества по случаю 80-летия деления по областям пройдут в Беларуси
С 1938 года губернии сменились областями. Торжества по случаю 80-летия деления по областям пройдут в Беларуси
Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета
Заславль – город-спутник Минска: что означает этот статус, есть ли там места для новых жителей и не пострадает ли сфера туризма
Смолевичи
Руденск и Смолевичи начнут первыми развиваться среди городов-спутников Минска
Города-спутники Минска, Бреста и Гродно
Александр Лукашенко утвердил генпланы городов-спутников Бреста, Гродно и Минска
Елена Шикова, управляющий делами Красненского сельского исполнительного комитета Молодечненского района
Красненский сельсовет признан лучшим в Молодечненском районе по итогам 2012 года
Пресс-конференция Бориса Батуры
Батура: Цены в Минской области на импортные товары - чай и кофе - не должны отличаться от столичных
В Молодечно прошли празднования по случаю 75-летия Минской области
В Молодечно прошли празднования по случаю 75-летия Минской области 		75 лет назад в Беларуси были созданы Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская области
Все новости по теме Административно-территориальное деление Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru