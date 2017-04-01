новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На Полесье завершают восстановление территорий, разрушенных июльским ураганом

01.04.2017 - 19:31

Новости Беларуси. Всемирный банк готов увеличить финансирование развития лесного сектора Беларуси. Проект, который сейчас реализуется, оценивается в 40 миллионов долларов, но есть возможность для выделения дополнительных средств.

Об этом стало известно сегодня во время начала акции «Неделя леса». Уже десятая по счету она посвящена восстановлению лесов, поврежденных стихией летом 2016 года.

Тогда только на Полесье ураган в считанные минуты уничтожил сотни гектаров вековых деревьев.

Работа здесь кипит уже много месяцев.

В Романовском лесничестве кипит работа – здесь садят лес. Работники не скрывают радости: фактически  – это финишная прямая, потому что за последние 8 месяцев здесь проделана колоссальная работа.

Сплошные рубки составили 760 гектаров, заготовлено свыше 200 тысяч кубических метров древесины.

Для того чтобы вывезти такой объём понадобилось бы не менее 5 тысяч железнодорожных вагонов.

За сорок лет работы в лесном хозяйстве Николай Ситник не один раз помогал коллегам в разных частях Беларуси справляться с последствиями стихии, но в родное лесничество беда пришла впервые. В прошлом июле урагану хватило считанных минут,

чтобы уничтожить сотни гектаров леса, который люди растили почти век.

Николай Ситник, лесник Романовского лесничества, Мозырский район:
Работы было море. Работали и по 8, по 10 и по 12 часов. Старались максимально  больше и быстрей, чтобы освобождать склады, реализовать, чтобы не пропало: Синеет, кора облазит. Старались, чтоб качество не испортить, чтоб деньги были лесхозу. 

Лесники не без гордости отмечают: потерь не допустили. Да и лесовосстановление почти завершено: осталось посадить всего 7 гектаров.

Главная сложность – в специфике местности: повреждён спелый  сосновый лес на низменных болотистых участках: лёгкая почва просто не удержала вековые сосны.

Посадить здесь молодые деревья теперь так же проблематично.

Олеся Силич, лесничий Романовичского лесничества, Мозырский район:
Трактор с плугом здесь не пройдёт, подготовить почву не возможно – стоит вода. Если даже посадить сюда саженцы, они просто сгниют. Такие участки мы оставляем для естественного лесовосстановления. Природа сама засеет и заростит эти участки.

Природа, безусловно, справится. Но с помощью человека лес восстановится всё же чуть быстрее. Все восстановительные работы проведены собственным посадочным материалом.

Евгения Наварич, начальник лесного питомника ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз»:
На момент возникновения стихийного действия, такого как бурелом, которое произошло в нашем Мозырском районе, на территории питомника произростало 6 миллионов сеянцев сосны обыкновенной однолетки.

С таким количеством сеянцев можно восстановить леса на площади 1200 гектаров .

В 2017 году в питомнике решили увеличить посевные площади и вырастить 8 миллионов сеянцев сосны обыкновенной. Спрос на сосну стабильный: сеянцы активно покупают в том числе и российские лесоводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Полесье завершают восстановление территорий, разрушенных июльским ураганом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Слуцкий лесхоз успешно выращивает посадочный материал с закрытой корневой системой
Слуцкий лесхоз успешно выращивает посадочный материал с закрытой корневой системой
Древесина
Лес рубят – остаются только щепки: как элитную древесину в Беларуси маскируют под лесной сорняк
Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?
Отечественное сырье должно работать на отечественную экономику: Александр Лукашенко потребовал искоренить нелегальные схемы продажи древесины
Президент потребовал искоренить серые схемы вывоза древесины за рубеж
Президент потребовал искоренить серые схемы вывоза древесины за рубеж
Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?
Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?
В Беларуси вступило в силу постановление Совмина о лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов
В Беларуси вступило в силу постановление Совмина о лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов
В Беларуси продолжают восстанавливать леса, пострадавшие от июльского урагана
В Беларуси продолжают восстанавливать леса, пострадавшие от июльского урагана
В Беларуси стартовала акция «Восстановим леса вместе»: до 30 октября по всей стране будут высажены молодые деревья
В Беларуси стартовала акция «Восстановим леса вместе»: до 30 октября по всей стране будут высажены молодые деревья
Все новости по теме Государственная лесная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru