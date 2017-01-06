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На празднование Рождества к Дому милосердия в Минске Дед Мороз со Снегурочкой прилетят на вертолете

06.01.2017 - 21:04

Новости Беларуси. Дед Мороз и Снегурочка на вертолете. Необычное появление любимых сказочных персонажей ознаменует начало праздника, посвященного Рождеству. Минчан приглашают 8 января в 12.30 на площадку у Дома милосердия. На праздничном мероприятии гостей ждут угощения и насыщенная спортивно-развлекательная программа.

Позаботились и о доставке пассажиров. Дополнительный автобусный маршрут № 977 «Диспетчерская станция Калиновского – Магистр» будет следовать с 8.00 до 18.00 по улицам Калиновского, Туровского, Скорины, Огинского, академика Высоцкого, КопиЕвича в обоих направлениях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На празднование Рождества к Дому милосердия в Минске Дед Мороз со Снегурочкой прилетят на вертолете

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