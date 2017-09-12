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На стадионе «Динамо» строители приступили к покраске исторической аркады

12.09.2017 - 23:17

Новости Беларуси. Реконструкция стадиона «Динамо» идёт полным ходом. Уже можно увидеть, как будет выглядеть отреставрированная историческая аркада, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.


Пока монтируются металлоконструкции для навеса и строятся трибуны, строители приступили к покраске исторической части. Цвета аркады будут такими же, как до реконструкции, – бордовая основа и бежевый декор. Сам стадион уже практически готов, сейчас достраивают кровлю над трибунами. Дальше – отделка. Примерный срок открытия – лето 2018.

Денис Повод, заместитель начальника по производству СУ№94 ОАО «Стройтрест №1»:
Осталось монтировать семь стропильных фирм. На сегодняшний день мы приступили к покрытию конструкции навеса.

На стадионе «Динамо» строители приступили к покраске исторической аркады

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