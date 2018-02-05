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На страже порядка: профессиональный праздник отмечают представители Вооружённых Сил Республики Беларусь

05.02.2018 - 10:43

Новости Беларуси. 5 февраля в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечают День вооружения. Это профессиональный праздник инженерно-технического состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии 100-летнего юбилея эффективно решаются задачи по поэтапному переоснащению армии вооружением, военной и специальной техникой, обеспечению боеприпасами и поддержанию высокой боевой готовности войск. Постоянно ведется разработка новых образцов вооружения организациями оборонного сектора экономики. Совместно с предприятиями завершена работа по созданию, проведению всех видов испытаний и принятию на вооружение 9 новых образцов техники.

В 2017 году закуплено и поставлено в войска более 1500 единиц вооружения.

На страже порядка: профессиональный праздник отмечают представители Вооружённых Сил Республики Беларусь

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