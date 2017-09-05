новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На строительство жилья с господдержкой белорусские банки дополнительно направят 500 миллионов рублей

05.09.2017 - 19:13

Новости Беларуси. Объём квадратных метров для льготников в 2017 году увеличат на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причём кредитованием льготного строительства должны заняться все банки. С одной стороны – это создаст благоприятные условия для развития конкуренции, с другой – банкам выгодно участвовать в финансовом механизме с государственными гарантиями.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Есть источник в банковском секторе. Это 135 миллионов, плюс 500 миллионов белорусских рублей добавляем. Есть финансовый инструмент, а модель и механизм должны отработать в ближайшее время, чтобы вовлечь участников в строительный процесс по 240 указу. Это главная задача правительства и Министерства архитектуры, строительства как регулятора.

Теперь местным органам власти предстоит заняться разъяснительной работой с потенциальными льготниками. Об этом журналистам сегодня рассказал заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на открытии международной выставки «Будпрагрэс». Со своими новинками в Минск приехало около 200 предприятий, в том числе из Китая. Кстати и география экспорта – как товаров, так и услуг нашей строительной отрасли – растёт. А в отечественном жилищном строительстве 95 процентов стройматериалов – белорусского производства.

На строительство жилья с господдержкой белорусские банки дополнительно направят 500 миллионов рублей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первый дом для молодых специалистов сдали в сельхозпредприятии «Логойский»
Первый дом для молодых специалистов сдали в сельхозпредприятии «Логойский»
«Чем меньше стройка идет, тем она дешевле»: реализация пилотного проекта ЖКХ началась в Беларуси
«Чем меньше стройка идет, тем она дешевле»: реализация пилотного проекта ЖКХ началась в Беларуси
Министерство архитектуры и строительства: в Беларуси готов «Проект указа о жилищных сбережениях»
Министерство архитектуры и строительства: в Беларуси готов «Проект указа о жилищных сбережениях»
Постепенно будем переходить к одному указу: вопросы и ответы по адресному субсидированию в Беларуси
Постепенно будем переходить к одному указу: вопросы и ответы по адресному субсидированию в Беларуси
5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года
5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года
Министр архитектуры и строительства: думаю, Президент поддержит мою просьбу по продлению действия указа № 585
Министр архитектуры и строительства: думаю, Президент поддержит мою просьбу по продлению действия указа № 585
Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся
Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся
Адресное субсидирование в жилищном строительстве: кто сможет рассчитывать на поддержку
Адресное субсидирование в жилищном строительстве: кто сможет рассчитывать на поддержку
Все новости по теме Государственная политика в области жилищного строительства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru