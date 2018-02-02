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На теле убитой девочки – более ста гематом. Подробности зверского убийства 2-летнего ребёнка в Слуцке

02.02.2018 - 17:35

Новости Беларуси. Продолжения ждет дело об убийстве 2-летней девочки в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 


Зверское преступление произошло в ночь с 29 по 30 января. По подозрению в нем задержана мать девочки и ее сожитель. Их задержали и возбудили уголовное дело. 

Анастасия Хоботова, СТВ:
Статья уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, предусматривает лишение свободы до 25-ти лет, пожизненное заключение или смертную казнь. Возможна конфискация имущества. Чем закончится эта история для тех, кто обрек маленького ребенка на жесткие муки и отправил его на тот свет? Ответит суд. А пока – расследование.

Установлены причины смерти ребенка: кровоизлияние в мозг, отек мозга, травматический шок. На теле убитой девочки насчитали более ста гематом различной давности. Всего в семье росли пятеро детей. Двое на момент происшествия находились у бабушки. Возможно, это их и спасло от побоев: кроме девочки избитыми были еще двое старших детей. Сейчас они в больнице.

Сергей Мустайкин, заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы: 
Двое деток поступили к нам 30 января из слуцкой больницы. Мальчику 5 лет, девочке три года. В нашей больнице они всесторонне обследованы, осмотрены нужными специалистами. После обследования каких-либо заболеваний или состояний угрожающих жизни у них не выявлено. 

Следователи работают с задержанными, допрашивают родственников, соседей. Собирают материалы о семье и устанавливают степень ответственности социальных служб. Эта семья не была благополучной и попадала в поле зрения соответствующих органов. Родной отец четырех младших детей был исключен из процесса воспитания. По предварительной информации, сожитель ранее имел проблемы с законом.

На теле убитой девочки – более ста гематом. Подробности зверского убийства 2-летнего ребёнка в Слуцке

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