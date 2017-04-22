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На территории Драчковского лесничества Андрей Кобяков с заместителями высадили сеянцы сосен и березы

22.04.2017 - 14:37

Новости Беларуси. Свои деловые костюмы на рабочие сменили и сотрудники аппарата Совета Министров. На территории Драчковского лесничества в Смолевичском районе премьер Беларуси Андрей Кобяков вместе со своими заместителями высаживают сеянцы сосен и березы.

Эти места наиболее пострадали от прошлогодних ураганов.

Работа по восстановлению леса ведется еще с осени. И к этому времени уже многое удалось сделать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Фактически, работы с ликвидацией последствий практически завершены. Остались только самые труднодоступные – болотная местность, куда в сегодняшнее время года практически не добраться. По ним, собственно, тоже заканчивается работа.

Все силы были брошены на то, чтобы как можно быстрее убрать весь древесный лом,

переработать, часть Президент дал согласие продать на экспорт, это неплохой заработок.  

На территории Драчковского лесничества Андрей Кобяков с заместителями высадили сеянцы сосен и березы

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