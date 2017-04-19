новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На Tibo-2017 представили первую в Беларуси облачную платформу для создания digital-продуктов

19.04.2017 - 23:42

Новости Беларуси. Привычные услуги стали доступны и в цифровом формате. Компания МТС впервые в Беларуси запустила облачную платформу для создания digital-продуктов. Ряд проектов уже реализован.

Прежде всего, сервис для слабовидящих людей «Штурман» и услуга «Общественный Wi-Fi».

Артем Максименко, начальник управления развития сети СООО «Мобильные телесистемы»:
Можно развернуть любую платформу в нашей инфраструктуре. Любая компания-партнер может прийти и реализовать это в кратчайшие сроки. В общем, это дает ускорение в реализации новых услуг.

Энди Макдональд, вице-президент по обеспечиванию обслуживания глобальных продаж Ближний Восток, Африка и Россия/СНГ Cisco Systems International B.V.:
Мы с МТС сотрудничаем с момента основания ее в Республике Беларусь. Прошли вместе все этапы цифрового развития, начиная от технологии 2G, 3G и так далее. Цифровая экономика будет менять цивилизацию.

Наш проект, наша платформа идет в авангарде этого процесса и она будет стимулировать дальнейшие технические изменения к лучшему.

Эту и другие технические новинки компания МТС представила публике на выставке Tibo-2017, которая в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Tibo-2017 представили первую в Беларуси облачную платформу для создания digital-продуктов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

IT-технолгии: стартап-конкурс Best Startup проходит в Парке высоких технологий
Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг, умные браслеты: какие разработки представили на Tibo-2017
Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017
«Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика»: Василий Матюшевский на открытии Tibo-2017
«Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика»: Василий Матюшевский на открытии Tibo-2017
Выставка Tibo-2017 открывается в Минске 18 апреля
Выставка Tibo-2017 открывается в Минске 18 апреля
Суперкомпьютер, биометрический паспорт и «интернет вещей»: что можно будет посмотреть на Tibo-2017
Суперкомпьютер, биометрический паспорт и «интернет вещей»: что можно будет посмотреть на Tibo-2017
Курсы 3D-графики для людей с нарушениями слуха появились в Беларуси
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 19 марта: IT в Беларуси
«Чтобы Беларусь стала одним из мировых IT-центров, нужны незначительные изменения в законодательстве»
«Чтобы Беларусь стала одним из мировых IT-центров, нужны незначительные изменения в законодательстве»
Все новости по теме It-технологии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru