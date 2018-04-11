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На улице Гикало вместо обветшавшего общежития планируют построить многоэтажку

11.04.2018 - 22:32

Новости Беларуси. Новая жизнь на старом месте. Вместо обветшавшего общежития на улице Гикало планируют построить многоэтажку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Снос обветшалого здания решит проблему с жильем как минимум 60 семей одного из столичных промышленных предприятий. Проект развития этой территории вынесут на общественное обсуждение. Свои замечания и предложения можно адресовать в администрацию Советского района. Кроме того, проектировщики предлагают создать здесь новую детскую площадку и благоустроить территорию расположенных вблизи домов. Найдется также место и для парковки. Ее обустроят на уровне цоколя.

На улице Гикало вместо обветшавшего общежития планируют построить многоэтажку

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