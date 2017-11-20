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На улице Тургенева появилась гламурная парковка

20.11.2017 - 23:35

Новости Беларуси. Гламурная парковка. На улице Тургенева одно из мест на стоянке уже несколько дней украшает разноцветный ковер. Инициатор задумки пока неизвестен. Однако «элитно» припарковаться здесь сегодня может любой желающий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фото двора бьёт рекорды просмотров в социальных сетях. А жители дома к местной достопримечательности относятся с юмором и даже с гордостью. К слову, ковры в столичных дворах уже не новость. В сентябре на мягкой парковке по улице Короля ожидал своего владельца «Запорожец». 

На улице Тургенева появилась гламурная парковка

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