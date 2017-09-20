На улице Уборевича появилась закрытая велопарковка за 3 рубля

Новости Беларуси. Здесь можно оставить 10 велосипедов. Срок хранения не ограничен, оставлять можно в любую погоду, а стоить это парковка будет всего три рубля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе это уже седьмой велогараж.

А перспективы для тех, кто предпочитает здоровую езду, – огромные.

Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:

В ближайшее время у нас запланировано проектирование и строительство новой велодорожки, которая соединит нас в Ленинским районом