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На улице Уборевича появилась закрытая велопарковка за 3 рубля

20.09.2017 - 21:34

Новости Беларуси. Здесь можно оставить 10 велосипедов. Срок хранения не ограничен, оставлять можно в любую погоду, а стоить это парковка будет всего три рубля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе это уже седьмой велогараж.

А перспективы для тех, кто предпочитает здоровую езду, – огромные.

Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:
В ближайшее время у нас запланировано проектирование и строительство новой велодорожки, которая соединит нас в Ленинским районом

и в дальнейшем приведет велосипедистов в парк 900-летия.

На улице Уборевича появилась закрытая велопарковка за 3 рубля

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