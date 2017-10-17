На улице Выготского из-за сквозняка отслоилась стена новостройки

Новости Беларуси. К 39 дому прибыли сотрудники МЧС и УКСа. По предварительной версии, стена отслоилась из-за сильного сквозняка, который гулял под крышей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всему виной некачественные строительные работы генподрядчика, выполненные не по проекту.

Стену уже начали восстанавливать специалисты, однако жильцы считают, что этот инцидент – только первый звонок, нюансов в новостройке много.

Александр Параскевич:

Блоки потрескавшиеся, через них свистит. Стенки мокнут, гниль идет, плесень.

Татьяна Вальчевская:

Думаю, что из-за некачественных материалов, растворов все и случилось, рухнула эта стена. Благо, что никто из жильцов в это время так не находился, никто не пострадал.