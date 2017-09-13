новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

На улице Железнодорожной под колёса такси попала пожилая женщина

13.09.2017 - 23:25

Новости Беларуси. Трагедия на Железнодорожной. Под колеса такси попала пожилая женщина. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу, где позже она скончалась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В данный момент проводится проверка, устанавливается личность данной женщины. Если есть какие-то сведения дополнительные, необходимо сообщить в службу 102.

Известно, что водителю такси – 29 лет. По предварительной информации он был трезв.

На улице Железнодорожной под колёса такси попала пожилая женщина

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности авари
В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности аварии
Успеть на трамвай любой ценой: на улице Ульяновской мужчина с разбега ударился об автомобиль, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону
Успеть на трамвай любой ценой: на улице Ульяновской мужчина с разбега ударился об автомобиль, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону
Фото: СК
Подробности ДТП на пр. Дзержинского: погибший водитель был пьян и наехал на сотрудника милиции
На перекрестке Рафиева и Есенина столкнулись два Nissan: одну из машин вынесло на тротуар
На перекрестке Рафиева и Есенина столкнулись два Nissan: одну из машин вынесло на тротуар
«Ведется расследование причин отключения оборудования»: директор минской ТЭЦ-4 о ЧП 6 сентября
«Ведется расследование причин отключения оборудования»: директор минской ТЭЦ-4 о ЧП 6 сентября
Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 в Минске: что произошло
Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 в Минске: что произошло
Разрыв трансформатора на ТЭЦ-4: произошедшее попало на видео
Разрыв трансформатора на ТЭЦ-4: произошедшее попало на видео
Без света остались несколько районов Минска, Заславль и Дзержинск: по информации МЧС на ТЭЦ разорвало трансформатор
Без света остались несколько районов Минска, Заславль и Дзержинск: по информации МЧС на ТЭЦ-4 разорвало трансформатор
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru