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На время Радуницы столичные перевозчики обновили расписание общественного транспорта

21.04.2017 - 20:15

Новости Беларуси. С 22 по 25 апреля организованы городские и пригородные маршруты к местам захоронений.

Подвозить на кладбища дополнительный транспорт будет с 7 до 19 часов.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

Кроме того, для автовладельцев возле каждого минского кладбища определили дополнительные места для парковки.

К примеру, возле «Восточного» оставить свою машину можно на крайних правых полосах проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время Радуницы столичные перевозчики обновили расписание общественного транспорта

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