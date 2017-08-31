новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента

31.08.2017 - 20:29

Новости Беларуси. Фотовыставка о важнейших вехах истории суверенной Беларуси открылась во Дворце Независимости. Она охватывает последние два десятилетия из жизни белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция неразрывно связана с деятельностью Александра Лукашенко. На исторических кадрах – встречи с известными политическими и культурными персонами, фото из личного архива белорусского лидера.

С уникальной выставкой 31 августа ознакомился глава государства.

Центральное место в экспозиции занимает фотография Александра Лукашенко во время инаугурации в ноябре 2015 года.

Рядом – кадры участия Президента в параде ко Дню Независимости, с открытия Площади Государственного флага, общения с молодежью. Отдельное место – фотографиям встреч с Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском. Создатели выставки не обошли стороной и увлечение Президента спортом. На снимках глава государства во время хоккейного матча, на лыжне.

Из раритетных и личных фотографий стоит отметить кадр, где Александр Лукашенко запечатлен во время подготовки к занятиям в институте в 1975 году. Экспозиция отражает многовекторную политику Беларуси, ее активное участие в глобальных мировых процессах. Это кадры международных саммитов, встречи в Минске «нормандской четверки», подписания договора о создании Союзного государства с Россией. Есть кадр и участия главы государства в байк-фестивале.

На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице
Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице
Показывает нам, белорусам, красоту белорусской природы: выставка фотохудожника Михаила Кулеша
Показывает нам, белорусам, красоту белорусской природы: выставка фотохудожника Михаила Кулеша
«Он был не такой, как все»: выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Пимена Панченко, открылась в Минске
«Он был не такой, как все»: выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Пимена Панченко, открылась в Минске
Индия глазами белорусских художников: выставка «IND-БЕЛ-ART» открылась в Минске
Индия глазами белорусских художников: выставка «IND-БЕЛ-ART» открылась в Минске
«Путь к сатори»: авторская выставка оригами открылась в «Университете культуры» в Минске
«Путь к сатори»: авторская выставка оригами открылась в Минске
Цветы, краски и детская непосредственность: персональная выставка художника Светланы Катковой открылась в Минске
Цветы, краски и детская непосредственность: персональная выставка художника Светланы Катковой открылась в Минске
«Цветы на земле – это часть рая»: выставка работ Светланы Катковой проходит в Минске
«Цветы на земле – это часть рая»: выставка работ Светланы Катковой проходит в Минске
В галерее «Университет культуры» открыли выставку песочной графики
В галерее «Университет культуры» открыли выставку песочной графики
Все новости по теме Выставки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru