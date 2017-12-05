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На Яна Чечота попасть в школу мешает стройка: как решается вопрос?

05.12.2017 - 21:08

Новости Беларуси. На улице Яна Чечота началось строительство детского сада. Казалось бы, благое дело, вот только огромные машины и горы песка на тротуарах стали помехой на пути к соседней школе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стройка началась неделю назад.

За это время пешеходная дорога под грузом экскаваторов пришла в негодность. Добираться в школу сложно и здоровому ребенку, не говоря уже о детях-инвалидах, которые также обучаются здесь. Строители на замечания жителей уже отреагировали. Территория постепенно ограждается. Проблему с переходом также обещают устранить.

На Яна Чечота попасть в школу мешает стройка: как решается вопрос?

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