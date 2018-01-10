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На заседании Совета по развитию предпринимательства обсудили вопросы лицензирования и декрет Президента

10.01.2018 - 14:12

Новости Беларуси. Как реализуются нормы декрета Президента «О развитии предпринимательства» и что нужно изменить в правилах  лицензирования. Эти вопросы стали ключевыми 10 января на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время Минэкономики активно внедряет новации декрета в практику. Идет  доработка указа о  лицензировании, эту деятельность намерены регулировать единым документом. Также готовится документ, который максимально сократит сроки любых административных процедур.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Сейчас постановление об административных процедурах занимание 650 страниц. Мы думаем о том, как их максимально унифицировать и сделать максимально сжатый документ. Насколько это получится – это задача сложная, на нее отведено полгода.

Руководители профильных департаментов, бизнесмены, председатели общественных объединений предпринимателей. Все пришли с предложениями. К примеру, вопросы возникают с информированностью бизнесменов о последних новациях. Специально для этого намерены проводить интернет-брифинги, выездные заседания, а также давать методические рекомендации.

На заседании совета по развитию предпринимательства обсудили вопросы лицензирования и декрет Президента

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