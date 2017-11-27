На заседании в формате «16+1» в Будапеште Андрей Кобяков предложил использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии

Новости Венгрии. В Будапеште началось заседание в формате «16+1». Среди участников: главы правительств Центральной и Восточной Европы, а также Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представлена в качестве наблюдателя. Нашу делегацию возглавляет премьер-министр. Андрей Кобяков предложил активнее использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии.

Географическое положение нашей страны позволяет стать интегрирующим звеном в торговле между государствами интеграционных объединрений – Европейского союза и Евразийского экономического союза. К слову, расширение торгово-экономических отношений между странами – один из вопросов, внесенных в повестку саммита.