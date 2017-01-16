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На здравоохранение и образование в Минске выделят на 11% больше бюджетных средств

16.01.2017 - 20:26

Новости Беларуси. Изменились ли в бюджете цифры расходов на здравоохранение и образование, в сравнении с прошлым годом, рассказали в «Большом городе».

Сергей Бурачевский, заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома:
Бюджет, конечно, увеличился. Почему, конечно – потому, что, во-первых, заложен уже на следующий год темп инфляции (10-12%). Уже только из-за этого расходы увеличатся.

Если в целом рассматривать, то бюджет увеличится по сравнению с бюджетом 2016 года на 14%.

Отдельные статьи расходов, в частности, на социальную сферу (здравоохранение, образование) – увеличивается на 11%. Фонд заработной платы работников бюджетных учреждений запланирован с ростом 109% к уровню прошлого года.

Также с ростом запланированы коммуналка, оплата продуктов питания.

С большим ростом – оплата лекарственных средств и медикаментов. Этот рост можно было только обеспечить в условиях, как говорится, ограниченности ресурсов за счёт сокращения не первоочередных расходов, так называемых, капитальных расходов. Поэтому такая статья, как укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы – она с занижением запланирована, где-то 68-70% к уровню прошлого года. Однако, тем не менее, этих средств будет достаточно, чтобы завершить уже начатые объекты по капитальному ремонту и также провести работы по усилению несущих конструкций зданий учреждений образования и там, где это необходимо. Аварийные работы также у нас запланированы, какие-то непредусмотренные. То есть, этих средств будет достаточно, несмотря на общее снижение с прошлым годом. 

Всё о бюджете Минска-2017: на что потратят и на чём заработают?

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