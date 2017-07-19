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Нацбанк 19 июля снизил ставку рефинансирования до 12% годовых

19.07.2017 - 19:38

Новости Беларуси. Снижение ставки рефинансирования - это хорошие новости для тех, кто собирается брать кредит,

и не очень - для тех, кто хочет заработать на депозите в рублях,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей деятельности банки всегда балансируют: нужно соблюдать интересы двух противоположных сторон – вкладчиков и заемщиков.

Инфляция держится на низком уровне.

На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты.

В совокупности это положительно влияет на уровень золотовалютных резервов и обеспечивает стабильность обменного курса рубля. Сегодня также понизились и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 15 до 14 % годовых.

Нацбанк 19 июля снизил ставку рефинансирования до 12% годовых

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