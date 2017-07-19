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Нацбанк Беларуси изучил портрет вкладчика

19.07.2017 - 20:01

Новости Беларуси. Оказывается, чаще всего доверяют банкам мужчины от 26 до 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хранят в среднем 7 тысяч рублей.

Женщины тоже имеют свои сбережения и открывают свои депозиты после 55 лет. При этом удельный вес счетов в иностранной валюте в разы больше.

Но Нацбанк констатирует – в июне резко выросло количество вкладов в рублях. А значит,

белорусы больше доверяют национальной валюте,

тем более что инфляционные ожидания низкие, а  ставка держится в пределах 10 % годовых.

Нацбанк Беларуси изучил портрет вкладчика

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