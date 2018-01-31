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Нацбанк планирует снизить ставку рефинансирования в 2018 году до 9,5%

31.01.2018 - 18:13

Новости Беларуси. Благодаря подешевевшим кредитам каждая четвертая сделка на рынке недвижимости в 2017 году была оформлена с привлечением заёмных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существенно выросло и количество проданных новых автомобилей: в Белорусской автомобильной ассоциации тоже видят причину роста в доступных кредитах.  В 2017 году Национальный банк снизил ставку рефинансирования 8 раз – с 17% в январе до 11% –в  октябре. Прогноз на 2018 год – 9,5%. Главный финансовый регулятор страны отмечает, что решение о снижении ставок принимается  с учетом прогнозных показателей  уровня инфляции и восстановлением экономического роста.  

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