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Началась регистрация кандидатов в депутаты местных Советов

09.01.2018 - 11:14

Новости Беларуси. Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет проходить в течение 10 дней. За это время в избиркомах проверят данные о претендентах на депутатский пост. А уже 18 января стартует самый интересный этап предвыборной кампании – агитация. Она продлится до основного дня голосования.

Всего по стране зарегистрировано более 17,5 тысяч инициативных групп. Самый большой интерес, традиционно, в столице.

Выборы в местные Советы пройдут 18 февраля. В общей сложности будет распределено около 18 тысяч депутатских портфелей.

Началась регистрация кандидатов в депутаты местных Советов

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