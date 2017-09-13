Начались тренировки, стрельбы и полевые выходы: старт белорусско-российского учения «Запад-2017» будет дан завтра

Новости Беларуси. Позиции – заняты, к бою – готовы. Стратегическое совместное белорусско-российское учение «Запад-2017» в любой момент готово перейти к активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня оборону заняли брестские десантники. Отдельный батальон и командование тридцать восьмой десантно-штурмовой бригады впервые осваивают витебский полигон. Налажен быт, работает кухня, развёрнут передвижной информационный центр. Начались тренировки, стрельбы и полевые выходы. Ведь когда нападёт условный противник – неизвестно.