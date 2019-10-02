Начинает работу осенняя сессия белорусского парламента
Новости Беларуси. Над решением важных вопросов свои усилия сосредоточат депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 октября открывается осенняя сессия белорусского парламента, а значит, и новый законодательный сезон.
На повестке дня 14 вопросов и около 50 законопроектов, в том числе принятие главного финансового документ страны. Бюджет 2020-го должен способствовать экономическому росту и быть социально-ориентированным.
Предполагается внести поправки в законопроекты об охране труда, защите экологии, повышении качества медицинских услуг. Кроме того, планируется ратифицировать ряд международных договоров.
К осенней сессии белорусский парламент рассмотрит более 60 законопроектов
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии нацелены на принятие социально ориентированного бюджета. Кроме того, он должен способствовать экономическому росту в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего к осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть более 60 законопроектов. Самым важным по-прежнему остается главный финансовый документ страны. Будут определенные подвижки и в экономическом законодательстве. Так, планируют улучшить ситуацию производителей на рынке ЕврАзЭС и снять многие экономические барьеры. Также будут внесены поправки в законопроекты об охране труда, защите экологии, повышении качества медицинских услуг.
Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вносятся определенные дополнения, изменения в закон «О лекарственных средствах», которые касаются распространения лекарственных средств на территории Республики Беларусь. Речь идет о том, что лекарственные препараты должны соответствовать нормативам, откуда бы они ни поступали. Сегодня контроль за распространением лекарств, за их качеством, за ценообразованием усиливается.
В первом чтении осенней сессии рассмотрят 10 законопроектов, во втором – 9. Кроме того, на повестке будут 16 проектов законов о ратификации международных соглашений и два декрета Президента. Последние связаны с налоговым и таможенным законодательством.