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Начинает работу осенняя сессия белорусского парламента

02.10.2019 - 09:38

Новости Беларуси. Над решением важных вопросов свои усилия сосредоточат депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 октября открывается осенняя сессия белорусского парламента, а значит, и новый законодательный сезон.

На повестке дня 14 вопросов и около 50 законопроектов, в том числе принятие главного финансового документ страны. Бюджет 2020-го должен способствовать экономическому росту и быть социально-ориентированным.

Предполагается внести поправки в законопроекты об охране труда, защите экологии, повышении качества медицинских услуг. Кроме того, планируется ратифицировать ряд международных договоров.

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К осенней сессии белорусский парламент рассмотрит более 60 законопроектов

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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии нацелены на принятие социально ориентированного бюджета. Кроме того, он должен способствовать экономическому росту в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего к осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть более 60 законопроектов. Самым важным по-прежнему остается главный финансовый документ страны. Будут определенные подвижки и в экономическом законодательстве. Так, планируют улучшить ситуацию производителей на рынке ЕврАзЭС и снять многие экономические барьеры. Также будут внесены поправки в законопроекты об охране труда, защите экологии, повышении качества медицинских услуг.

Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вносятся определенные дополнения, изменения в закон «О лекарственных средствах», которые касаются распространения лекарственных средств на территории Республики Беларусь. Речь идет о том, что лекарственные препараты должны соответствовать нормативам, откуда бы они ни поступали. Сегодня контроль за распространением лекарств, за их качеством, за ценообразованием усиливается.

В первом чтении осенней сессии рассмотрят 10 законопроектов, во втором – 9. Кроме того, на повестке будут 16 проектов законов о ратификации международных соглашений и два декрета Президента. Последние связаны с налоговым и таможенным законодательством.