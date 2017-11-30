﻿ Национальный драмтеатр имени Горького отпраздновал 85-летний юбилей | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Национальный драмтеатр имени Горького отпраздновал 85-летний юбилей

30.11.2017 - 23:55

Новости Беларуси. Торжественный вечер, посвященный 85-летию Национального академического драмтеатра имени Горького, собрал 30 ноября россыпь талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем основания коллектив поздравил Президент Беларуси.

История театра уходит корнями в начало 30-х годов XX столетия. Тогда в Бобруйске открылся Государственный русский драматический театр БССР. Затем труппа работала в Могилеве и в Гродно. И вот уже 70 лет яркие премьеры встречают зрителей на улице Володарского в Минске.

Национальный драмтеатр имени Горького отпраздновал 85-летний юбилей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького празднует 85-летие
Национальный академический драматический театр имени Максима Горького празднует 85-летие
Театр сильных чувств. Драматический театр белорусской армии отмечает юбилей
Драматическому театру Белорусской армии исполнилось 15 лет
Драматическому театру Белорусской армии исполнилось 15 лет
«Я как пленку прокрутил свою жизнь, рассматривая выставку»: Гродненский драмтеатр открыл экспозицию к своему 70-летию
«Я как пленку прокрутил свою жизнь, рассматривая выставку»: Гродненский драмтеатр открыл экспозицию к своему 70-летию
«Надо быть, в хорошем смысле, сумасшедшим» и «На сцене важна и морщинка»: актёры Минского областного драмтеатра о работе
Национальный академический драматический театр имени Максима Горького отметит 85-летний юбилей
Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме: 27 сентября в Минске открывается «ТЕАРТ»
Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме: 27 сентября в Минске открывается «ТЕАРТ»
Это крупнейший молодежный студенческий фестиваль в Европе: 20 театров и 300 участников со всего мира собрал форум «Тэатральны Куфар» в Минске
Это крупнейший молодежный студенческий фестиваль в Европе: 20 театров и 300 участников со всего мира собрал «Тэатральны Куфар»
Все новости по теме Театр
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru