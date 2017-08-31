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Национальный фестиваль бега «Языльская десятка-2017» стартует в Старых Дорогах 30 сентября

31.08.2017 - 18:40

Новости Беларуси. Борьба развернется на шести дистанциях: от 0,5 до 10 километров. Пройдут также семейные, корпоративные и школьные забеги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В соревнованиях может принять участие каждый, у кого есть врачебный допуск, а возраст не имеет значения.

Победители получат медали и денежные призы. Фестиваль – настоящий бренд агрогородка Языль. Первый раз его провели в 1988 году, и с тех пор бегают ежегодно. Кстати, Языльская десятка – участок 10-километровой трассы – имеет сертификат Международной федерации легкой атлетики.

Национальный фестиваль бега «Языльская десятка-2017» стартует в Старых Дорогах 30 сентября

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