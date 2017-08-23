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Надеюсь побеждать: в Минске стартовал третий теннисный турнир серии Futures

23.08.2017 - 00:17

Новости Беларуси. В Минске взяла старт основная сетка последнего из трех теннисных турниров серии Futures (призовой фонд 15 тысяч долларов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе участников 9 белорусов, в том числе игроки национальной сборной Ярослав Шило и Дмитрий Жирмонт. На первом турнире они выступили не слишком удачно. Зато на втором Шило дошел до полуфинала, а Жирмонт сыграл в решающем матче. Оба уступили Марселю Ильхану.

Ярослав Шило, участник соревнований:
Это здорово, что у нас проводятся турниры даже такого ранга, хоть и маленького. Приятно играть при родных трибунах, и еще приятнее, когда люди приходят и болеют за тебя. А что касается ожидания третьего турнира… Что могу сказать: Ильхан, победитель предыдущей недели и первого турнира, устал. Может, стоит надеяться на что-то большее, чем полуфинал либо финал. Надеюсь побеждать.

Два прежних турнира проходили при 30-градусной жаре. А вот на этой неделе столбик термометра упал. Ярослав Шило считает, что погода не окажет существенного влияния на ход матчей. По крайней мере белорусские игроки к перепадам температуры привычны.

Ярослав Шило:
Я не зависим от погоды, и для меня жара более привлекательна, чем холод. Мы готовы все прекрасно и к жаре, и к таким погодным условиям. Все-таки мы тренируемся здесь.

Первый круг главные фавориты минского турнира преодолели без потерь. Ярослав Шило в двух сэтах одолел британца Джошуа Пэриса. Жирмонт был сильнее Хумоюна Султанова из Узбекистана, а Марсель Ильхан взял верх над французом Лени Митжана.

Надеюсь побеждать: в Минске стартовал третий теннисный турнир серии Futures

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