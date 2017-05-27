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Надо больше зарабатывать на основе таланта: конкурс стартапов на Minsk FinTech Conference 2017

27.05.2017 - 17:39

Новости Беларуси. Лучший инновационный проект выберут в Минске. Больше 20 команд из России и Беларуси представят свои стартап-идеи в области финансовых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и программа, которая способна самостоятельно разработать бизнес-план для любого предприятия, и проект страхования авиабилетов (на случай, если рейс задержится или отменится). Самая актуальная и прорывная разработка получит шанс в скором времени войти в обиход простых людей.

Победитель получит денежный приз на развитие бизнеса.

За интеллектуальной битвой внимательно будут следить инвесторы и бизнес-ангелы из США, стран Европы и Ближнего Востока.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
У нас есть талантливые люди. Надо больше зарабатывать на основе таланта и на основе науки. Ну а сегодня нам, как государству, как раз задача выстроить так называемый госкомитето-инновационный лифт.

Чтобы идею, которая будет распознана как потенциально коммерчески выгодная, наша молодежь могла превратить в бизнес,

было создано здесь производство и мы вышли на рынок с новым, конкурентоспособным продуктом.

Битва стартапов проходит в рамках международной конференции по финансовым технологиям.

Белорусская столица впервые принимает это мероприятие.

Надо больше зарабатывать на основе таланта: конкурс стартапов на Minsk FinTech Conference 2017

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