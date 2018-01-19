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«Надо, чтобы настроение хорошее было». Тысячи людей собрались возле храмов, чтобы помолиться и набрать крещенской воды

19.01.2018 - 11:02

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Крещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером во всех храмах провели торжественные богослужения и освящение воды. В Минске студенты духовной академии прошли торжественным крестным ходом  до проруби возле Дворца спорта. Тысячи людей уже стоят в очередях возле храмов, чтобы помолится и набрать крещенской воды. 

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного плавания:
Для того чтобы окунуться в Крещение надо, чтобы настроение хорошее было, чтобы была хорошая одежда, теплая, легкая из которой легко было вынырнуть и в которую легко завернуться. Чтобы потом легко одеться. И попить опять же горячего чая.  

С этим праздником связана одна из традиций – купание в морозной проруби. Только в Минске и пригородах  организовано 8 купелей. Тем, кто решил окунуться, врачи рекомендуют взять чай и теплые вещи. Не желательно купаться пожилым, людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и беременным женщинам.

«Надо, чтобы настроение хорошее было». Тысячи людей собрались возле храмов, чтоб помолиться и набрать крещенской воды

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