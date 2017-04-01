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Накануне Пасхи в Минске открылся Вербный кирмаш

01.04.2017 - 19:15

Новости Беларуси. А в Минске сегодня открылся Православный Вербный кирмаш. Накануне главного православного праздника – Пасхи – выставка собрала представителей более сотни монастырей и приходов из Беларуси, России, Украины, Сербиии, Израиля и Греции.

В белорусскую столицу привезли иконы, которые наиболее почитают верующие, и изделия монахов святых мест.

На ярмарке можно приобрести украшения, блюда к праздничному столу и другие пасхальные атрибуты.

Детям предлагают поучаствовать в мастер-классах.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня открываем наш Вербный кирмаш в городе Минске.

И хочется пожелать, чтобы сегодняшний день открытия этого праздника – по истине был праздником.

Вербный кирмаш ждет посетителей до 8 апреля – ежедневно с 10 утра и до 7 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Пасхи в Минске открылся Вербный кирмаш

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