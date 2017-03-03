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Накануне юбилея сотрудникам и ветеранам милиции вручили памятные медали и дипломы

03.03.2017 - 20:56

Новости Беларуси. В канун 100-летия белорусской милиции в Минске чествуют правоохранителей.

3 марта лучшим сотрудникам службы были вручены памятные медали и дипломы

от глав районных администраций и руководителей силовых ведомств. Также были отмечены ветераны органов внутренних дел. А творческие коллективы поздравили милиционеров яркими концертными номерами.

Александр Германович, начальник управления внутренних дел Заводского района:
Сегодня милиция – это высокопрофессиональный орган, оснащенный на современном уровне. Но главная идея милиции осталась той же – это беззаветное служение народу и отечеству.

Те, кто готовы и способны следовать этой цели, те и являются сегодня милиционерами.

Вековой юбилей милиция встречает с достойными результатами. Значительно вырос показатель профилактики и предотвращения правонарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уровень преступности в Минске за 2016 год снизился на 6%.

Накануне юбилея сотрудникам и ветеранам милиции вручили памятные медали и дипломы

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