Накормить зверей: с 6 по 12 февраля в Минском зоопарке проходит акция «Зерно доброты»

Новости Беларуси. В зоопарк – с гостинцами. Постояльцы главного столичного зверинца ждут вкусных подарков от минчан. На такую щедрость любителей животных может подтолкнуть Международный день спонтанного проявления доброты, который пройдет 17 февраля.

Впрочем, акция «Зерно доброты» будет проходить до 12 февраля.

Продукты для кормления должны быть надлежащего качества.

Наталья Мыслейко, методист Минского зоопарка:

Минчане могут приносить крупы: овсяные крупы и хлопья, пшено, гречку, рис, пшеницу и перловку – все, что угодно. Единственная просьба – чтобы все было в упаковках. Не распечатанные пакетики, которые хранились в загашнике где-то дома, а именно магазинная упаковка.

Специалисты напоминают, что посетителям кормить обитателей зоопарка категорически запрещено. Для животных готовят на кормокухне, для каждого вида специалисты разрабатывают полноценный рацион.

А вот поучаствовать в кормлении можно.

Для этого нужно принести продукты и оставить у центрального входа в зоопарк в специальных коробках возле контейнеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.