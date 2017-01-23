новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

«Налог на тунеядство» уменьшится на 10%, если самому прийти инспекцию

23.01.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Более 100 тысяч извещений о необходимости оплатить налог получили минчане, которые в 2015 году работали менее 183 дней. На сегодняшний день в городской бюджет поступило более 2 миллионов 200 тысяч белорусских рублей от плательщиков на финансирование государственных расходов.

Физические лица, которые сами обратились в налоговые инспекции, получили скидку в размере 10%.

Стоит отметить, что каждый случай рассматривается индивидуально, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по городу Минску:
Сбор на финансирование государственных расходов должен быть уплачен гражданами не позднее 20 февраля. Физические лица, получившие извещение на уплату сбора, могут подтвердить свое неучастие путем направления подтверждающих документов. Эти документы они могут направить на электронный адрес по месту своей регистрации.

«Налог на тунеядство» уменьшится на 10%, если самому прийти инспекцию

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Скажут идти дворником за 200 рублей, все бросить и идти? – если проигноровать вакансию, снова признают иждивенцем
Скажут идти дворником за 200 рублей, все бросить и идти? – если проигноровать вакансию, снова признают иждивенцем
Президент изменил список лиц, которые считаются «тунеядцами»
Президент изменил список лиц, которые считаются «тунеядцами»
Медицинские учреждения Беларуси будут сообщать информацию в налоговую о временной нетрудоспособности граждан
Медицинские учреждения Беларуси будут сообщать информацию в налоговую о временной нетрудоспособности граждан
Налог на завещанный дом платят пропорционально долям?
Должны ли пенсионеры платить налоги на участок и недвижимость?
Льготы по налогам для многодетных: какие документы нужны?
Нужно ли платить налог на недвижимость за недостроенный дом?
Топ-10 налогоплательщиков Минска
Топ-10 налогоплательщиков Минска
Все новости по теме Налоги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru