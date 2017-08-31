Нам надо искать наших партнеров – может быть, Индия, может быть, Китай: Лукашенко на встрече с Гуцериевым

Новости Беларуси. Беларусь намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 31 августа на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна держит седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений.

Продукция поставляется на рынки более чем 70 государств. И отрасль не стоит на месте. В настоящее время реализуются сразу несколько крупных проектов.