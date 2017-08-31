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Нам надо искать наших партнеров – может быть, Индия, может быть, Китай: Лукашенко на встрече с Гуцериевым

31.08.2017 - 20:30

Новости Беларуси. Беларусь намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 31 августа на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна держит седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. 

Продукция поставляется на рынки более чем 70 государств. И отрасль не стоит на месте. В настоящее время реализуются сразу несколько крупных проектов.

Подробности в сюжете.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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