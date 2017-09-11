Нам предоставляется вся необходимая информация: в Минске прошел брифинг по «Западу-2017» для зарубежных дипломатов

Новости Беларуси. Наблюдать за маневрами стратегического белорусско-российского учения «Запад-2017» будут десятки международных экспертов. Это представители ООН, ОДКБ, ОБСЕ, Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аккредитованы также наблюдатели из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.

Учитывая столь широкий интерес к предстоящему учению, 11 сентября в Минске прошел брифинг для зарубежных послов, где ответили на все интересующие дипломатов вопросы.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:

Мы доверяем всем действиям белорусских властей и высоко оцениваем уровень прозрачности и профессионализма. Нам предоставляется вся необходимая информация и даже сверх того, что мы ожидали.