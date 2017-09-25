Намерение очень тесно, профессионально сотрудничать: МВД Беларуси и Сербии обсудили сферы взаимодействия

Новости Беларуси. Правоохранительные структуры Беларуси и Сербии намерены наладить более активное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске состоялась встреча министров внутренних дел двух государств. Речь шла о борьбе с терроризмом, киберпреступностью и наркотрафиком. Именно эти направления стороны считают наиболее перспективными в совместной работе.
Кроме того, контакты уже налажены между нашим «Алмазом» и специальным антитеррористическим подразделением Сербии.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Данная встреча явилась логическим продолжением визита делегации Министерства внутренних дел в Сербию. На этих переговорах мы еще раз подтвердили свое намерение очень тесно, профессионально сотрудничать с полицией Сербии, с Министерством внутренних дел.
По мнению правоохранителей, сотрудничество укрепит безопасность обеих стран и сделает противодействие общим угрозам более эффективным.